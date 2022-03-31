Aksaray'da flamingoların yaşam alanlarını korumak için eğitim verildi

AKSARAY (AA) - Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuz Gölü bölgesindeki flamingoların yaşam alanlarının korunması ve iyileştirilmesine yönelik çalışma başlattı.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca başlatılan çalışmalar kapsamında, Eskil ilçesinde, köy ve mahalle muhtarlarına, çiftçiler ile vatandaşlara eğitim verildi.

Eğitimde, flamingoların, yuvalama alanlarına, yavrulara zarar verecek olumsuzlukların nasıl önleneceği, alanda izinsiz avlanma, piknik, mangal gibi durumların yapılmaması gerektiği bilgisi verildi.