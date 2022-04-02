Aksaray'da fırınlar denetlendi

AKSARAY (AA) - Aksaray'da ekmek, pide ve diğer unlu mamulleri üreten fırınlarda gramaj ve fiyat denetimi yapıldı.

Aksaray Belediyesi Zabıta ekipleri, ramazan ayının ilk gününde fırınları ve unlu mamuller üreten işletmeleri denetledi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere, halkın sağlığını korumak ve hileli satışları önleyerek vatandaşların ekonomik kayıp yaşamalarının önüne geçmek için denetim yaptıklarını söyledi.

Uygunsuz satış yapan işletmelere yasal işlem yapıldığını belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sağlığı ve ekonomik kayıpları bizlerin önceliğidir. Halkımızın sağlığını tehdit edebilecek en ufak bir uygulamaya ve halkımızın ekonomik kaybına sebep olacak hileli satışa asla müsaade etmeyiz. Denetimlerini aralıksız sürdüren ekiplerimiz, ramazan ayında gerekli önlemleri alarak denetim yaptılar. Bundan sonra da sık sık denetim yapacaklar. Huzur ve güven içerisinde bir ramazan ayını idrak edeceğiz."