Aksaray'da Firari Şahıslara Operasyon: 8 Kişi Yakalandı

Aksaray'da suça karışan firari şahıslara yönelik 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 8 firari şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, firari şahıslara yönelik Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 20 adresi tespit etti. Tespit edilen adreslere 13 ekip ve 52 personelin katılımıyla operasyon düzenleyen polis "Hırsızlık- Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması-Suç Eşyasının Satın Alınması" suçlarından 20 yıl hapis cezası bulunan F.A. (22), "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan R.K. (37), "Hırsızlık" suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan T.Y. (26), "Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.G. (40), "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.B. (35), "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Z.C.İ. (25), "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.K. (31), ve "Silahla Tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan R.A.'yı (27) yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. - AKSARAY