Aksaray'da FETÖ üyesi eski emniyet müdürü gözaltına alındı
Aksaray'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen ve emniyet müdürlüğü görevinden ihraç edilen H.Y'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan H.Y, adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.
Aksaray'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen ve emniyet müdürlüğü görevinden ihraç edilen H.Y'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan H.Y, adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.