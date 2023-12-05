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Aksaray'da FETÖ üyesi eski emniyet müdürü gözaltına alındı

5 Aralık 2023 11:17 Son Güncelleme: 11:18 Abone Ol

Aksaray'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen ve emniyet müdürlüğü görevinden ihraç edilen H.Y'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan H.Y, adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.