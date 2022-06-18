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Fatih Millet Bahçesi hizmete açıldı

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Fatih Millet Bahçesi Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in konuşması Çocukların oyun oynamaları Belediye bandosu konseri Açılış kurdelesi kesilmesi AKSARAY - Aksaray Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Millet Bahçesi" vatandaşların kullanımına sunuldu.

Fatih Millet Bahçesi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in konuşması

Çocukların oyun oynamaları

Belediye bandosu konseri

Açılış kurdelesi kesilmesi AKSARAY - Aksaray Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Millet Bahçesi" vatandaşların kullanımına sunuldu.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

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