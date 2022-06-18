Fatih Millet Bahçesi hizmete açıldı
AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Fatih Millet Bahçesi Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in konuşması Çocukların oyun oynamaları Belediye bandosu konseri Açılış kurdelesi kesilmesi AKSARAY - Aksaray Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Millet Bahçesi" vatandaşların kullanımına sunuldu.
Fatih Millet Bahçesi
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in konuşması
Çocukların oyun oynamaları
Belediye bandosu konseri
Açılış kurdelesi kesilmesi AKSARAY - Aksaray Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Millet Bahçesi" vatandaşların kullanımına sunuldu.
AA / Zekeriya Karadavut - Güncel