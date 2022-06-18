Fatih Millet Bahçesi hizmete açıldı Fatih Millet Bahçesi Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in konuşması Çocukların oyun oynamaları Belediye bandosu konseri Açılış kurdelesi kesilmesi AKSARAY - Aksaray Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Millet Bahçesi" vatandaşların kullanımına sunuldu. Fatih Millet Bahçesi Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in konuşması Çocukların oyun oynamaları Belediye bandosu konseri Açılış kurdelesi kesilmesi AKSARAY - Aksaray Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Millet Bahçesi" vatandaşların kullanımına sunuldu. AA / Zekeriya Karadavut - Güncel Güncel Haberler

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