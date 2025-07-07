Aksaray'da Fabrikada Patlama: Bir İşçi Hayatını Kaybetti, Üç Yaralı

AKSARAY'da su depolama tankı üretimi yapan fabrikada, tankın sızdırmazlık testi sırasında meydana gelen patlamada Yakup Gül (40) öldü, 3 işçi de yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki su depolama tankı üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Yakup Gül ve 3 işçi, tankın sızdırmazlık testini yaptığı sırada belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada Gül ve 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 çocuğundan biri de aynı fabrikada çalışan 3 yıllık işçi Gül, sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Yaralı 3 işçi de ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.