Aksaray'da Fabrikada Patlama: Bir İşçi Hayatını Kaybetti, Üç Yaralı
Aksaray'da su depolama tankı üretimi yapan bir fabrikada sızdırmazlık testi sırasında meydana gelen patlamada Yakup Gül hayatını kaybetti, üç işçi yaralandı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
AKSARAY'da su depolama tankı üretimi yapan fabrikada, tankın sızdırmazlık testi sırasında meydana gelen patlamada Yakup Gül (40) öldü, 3 işçi de yaralandı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki su depolama tankı üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Yakup Gül ve 3 işçi, tankın sızdırmazlık testini yaptığı sırada belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada Gül ve 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 çocuğundan biri de aynı fabrikada çalışan 3 yıllık işçi Gül, sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Yaralı 3 işçi de ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.