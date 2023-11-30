Aksaray'da Fabrikada Hırsızlık: 100 Bin TL ve Kamera Kayıt Cihazı Çalındı

Aksaray'da bir fabrikanın camını kırarak içeri giren 2 hırsızlık şüphelisi, muhasebe odasında bulunan kasayı kesip 100 bin TL ile kamera kayıt cihazını çaldı. JASAT ekiplerinin 96 saatlik kamera incelemesi sonucu şüpheliler saklandıkları evde yakalandı.

Aksaray'da bir fabrikanın camını kırıp içeriye giren 2 hırsızlık şüphelisi, muhasebe odasında bulunan kasayı bulunca güvenlik kamerasının açısını değiştirip taşlama makinesi ile kasayı kesip 100 bin TL ile kamera kayıt cihazını çaldı. Hırsızlık şüphelileri, JASAT ekiplerinin 96 saatlik kamera incelemesi sonucu tespit edilerek saklandıkları evde yakalandı.

Olay, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı 2 hırsızlık şüphelisi, bir fabrikanın camını kırarak içeri girdi. Fabrika içerisinde bulunan muhasebe odasını bulan şüpheliler, odaya girerek çekmece ve dolapları aradı. Bir süre arama yapan hırsızlar dolapta çelik kasayı bulunca sandalyeye çıkarak odadaki güvenlik kamerasının açısını değiştirdi. Ardından taşlama makinesi ile çelik kasayı kesen şüpheliler, kasa içerisinde bulunan 100 bin TL parayı ve kamera kayıt cihazını alarak kaçtı.

JASAT 96 saatlik görüntülü saniye saniye izleyerek tespit etti

Sabah iş yerine gelen fabrika personeli kasanın kesildiğini görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri sevk edildi. Olay yerine gelen JASAT ekipleri, fabrikanın güvenlik kameralarına ait kayıt cihazının çalınması nedeniyle görüntülere ulaşamadı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, fabrika bölgesinde bulunan diğer iş yerlerinin ve organize sanayi girişindeki güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelilerin peşine düştü. Onlarca güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek şüphelilerin izini süren JASAT ekipleri, 96 saatlik kamera kaydını saniye saniye izledi.

Çalınan kamera kayıt cihazı hırsızlarla birlikte ele geçirildi

İzlenen 96 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünden kimliklerini belirledikleri şüphelilerin İ.K. ve A.K. isimli şahıslar olduğunu belirleyen JASAT ekipleri, bu kez şüphelilerin saklandıkları yeri bulmak için harekete geçti. Güvenlik kameraları sayesinde şüphelilerin evini de tespit eden JASAT dedektifleri, düzenledikleri baskında 2 şüpheliyi yakaladı. İkamette yapılan aramada soydukları fabrikadan çaldıkları güvenlik kamerası kayıt cihazı da ele geçirildi. Kayıt cihazındaki görüntüleri inceleyen jandarma, hırsızların muhasebe odasında arama yaptığını, dolap içinde kasayı bulduklarını ve ardından sandalyeye çıkarak güvenlik kamerasının açısını değiştirdiği görüntülere ulaştı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Sorguya alınan 2 şüphelinin çaldıkları parayı yedikleri öğrenildi. İşlemlerin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY