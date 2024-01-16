Aksaray'da Evde Kavga Sonucu İntihar

AKSARAY'da, evde kavga edip birbirini başlarından vazoyla yaralayan çiften Mevlüt Ç. (62), iddiaya göre eşiyle yeniden tartışması üzerine kızının 3'üncü kattaki evinin balkonundan katından atlayıp intihar etti. Paşacık mahallesinde oturan 40 yıllık evli Mevlüt Ç., eşi Yeter Ç. (56) ile 11 Ocak Perşembe günü evde tartışıp kavga etti. Mevlüt Ç., eline geçirdiği vazoyla eşinin başına vurdu. Yeter Ç. de bir kısmı kırılan vazoyu alıp, eşinin başına vurup yaraladı. Çift kanlar içinde kaldı, gürültüyü duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Mevlüt ve Yeter Ç., adrese gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'40 YILLIK EŞİM BU İLK KAVGAMIZ'

Mevlüt Ç., hastaneye kaldırıldığı sırada gazetecilerin 'Neden yaptınız, pişman mısınız' sorusuna, Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu dedi.

'KAN ŞEKERİM YÜKSELDİ' Hastanedeki tedavinin ardından taburcu olan çift, polis merkezindeki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü. Mevlüt Ç. ifadesinde, Benim bir anda kan şekerim yükseldi. O sırada tartıştık dedi. Birbirinden özür dileyen çift, şikayetçi de olmadı.

ÜÇÜNCÜ KATIN BALKONUNDAN ATLADI Mevlüt Ç., iddiaya göre eşiyle bugün belirlenmeyen nedenle yeniden tartıştı. Tartışmanın ardından evden ayrılan Mevlüt Ç., saat 10.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde 7 katlı binanın 3'üncü katında oturan kızının evine gitti. Mevlüt Ç., balkondan atlayıp, zemine düşüp yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içindeki Mevlüt Ç., ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.