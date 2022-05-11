Aksaray'da evde çıkan yangında 2 zabıta görevlisi dumandan etkilendi - Haberler

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Aksaray'da evde çıkan yangında 2 zabıta görevlisi dumandan etkilendi

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da evde çıkan yangında 2 zabıta görevlisi dumandan etkilendi

Aksaray'da 2 zabıta görevlisi, devriye gezdikleri sokakta çıkan yangında bina sakinlerini tahliye etmeye çalışırken dumandan etkilendi.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 2 zabıta görevlisi, devriye gezdikleri sokakta çıkan yangında bina sakinlerini tahliye etmeye çalışırken dumandan etkilendi.

Taşpazar Mahallesi 812. Sokak'taki dört katlı binanın üçüncü katında yaşayan Afganistan uyruklu Saqaw Mohammadharıf Kunduz'un (29) evinde yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangının bulunduğu sokakta devriye gezen Aksaray Belediyesi zabıta ekipleri, evde mahsur kalan 7'si çocuk 10 kişiyi kurtarmak için müdahalede bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, pencereye uzatılan merdiven yardımıyla mahsur kalan 10 kişinin tahliyesi gerçekleştirdi.

Dumandan etkilenen 2 zabıta görevlisine, olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Aksaray, İtfaiye, Yangın, Zabıta, Güncel, Haberler

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