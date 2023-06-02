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Aksaray'da Evde Çıkan Yangında 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Aksaray'da Evde Çıkan Yangında 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Güncel Haberler

Aksaray'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı. Ereğlikapı Mahallesi'nde bir binanın 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen henüz ismi belirlenemeyen bir kadın,112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Aksaray'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.

Ereğlikapı Mahallesi'nde bir binanın 4. katında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen henüz ismi belirlenemeyen bir kadın,112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ağıt Erdi Ulukaya - Güncel

İtfaiye Aksaray Güncel Haberler

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