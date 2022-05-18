Aksaray'da ev ve iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Aksaray'da ev ve iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da ev ve iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da ev ve iş yerlerinden elektronik eşya, akü ile elektrikli bisiklet çalan 3 şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da ev ve iş yerlerinden elektronik eşya, akü ile elektrikli bisiklet çalan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde kentte meydana gelen elektronik eşya, akü ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin eşkalini tespit etti.

Ekipler, Hacı Hasanlı ve Şifahane Mahallesi'ndeki ikametlere düzenlediği operasyonla M.A. (26), C.D. (24) ve Y.İ.Ş'yi (21) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Bisiklet, Aksaray, Asayiş, Güncel, Haberler

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