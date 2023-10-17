Aksaray'da Ev Soyup Motosiklet Çalan Hırsız Yakalandı

Aksaray'da bir evi soyup 2 ayrı motosiklet çalarak 3 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen hırsızlık şüphelisi polisin güvenlik kamerası incelemelerinin ardından yapılan operasyonla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli Kapı, İstiklal ve Mehmet Akif Ersoy mahallesinde meydana gelen 2 motosiklet ve 1 ikamet hırsızlığının ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalarda güvenlik kameralarından şahsın kimliğini ve daha sonra ikametini belirleyen polis ekipleri, şahsın peşine düştü. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından polis ekiplerinin Hürriyet Mahallesindeki ikamete düzenlediği operasyonda şüpheli Ş.B. (25) yakalandı. Evde yapılan aramalarda çalınan 2 adet motosiklet ele geçirildi. Motosikletler sahiplerine teslim edilirken, emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY