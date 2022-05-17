AKSARAY'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK, DERELERİ TAŞIRDI - Haberler

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AKSARAY'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK, DERELERİ TAŞIRDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dereler taştı, yolları su bastı.

GÜZELYURT, AKSARAY (DHA) - AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dereler taştı, yolları su bastı. Caddelerden sel sularının aktığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güzelyurt ilçesi Selime Beldesi'nde, saat 17.00 sıralarında başlayan yağmur kısa sürede dolu ve sağanağa dönüştü. Zaman zaman etkisini artıran şiddetli sağanak nedeniyle Melendiz Çayı taştı, Sokak ve caddeler dereye döndü. Beldede 2 depo ile 5 işyerini su bastı. Depolarda bulunan gübreler sel suyundan zarar gördü. Selime Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve AFAD su baskını yaşanan bölgelerde çalışma başlattı. Sel sularının caddelerden aktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güzelyurt, Sel, su, Güncel, Haberler

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