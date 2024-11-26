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Aksaray'da Etkili Kar Yağışı Yeniden Başladı

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Aksaray'da kar yağışı şehir merkezi ve yüksek kesimlerde etkili oluyor. Hava sıcaklıkları -10'a kadar düşerken, meteoroloji kar yağışının gece saatlerine kadar devam edeceğini tahmin ediyor. Vatandaşlar kar yağışını sevinçle karşılıyor.

Aksaray'da kar yağışı etkili oluyor

AKSARAY - Aksaray'ı etkisi altına alan kar yağışı yeniden etkili olurken, şehir merkezi ve özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden başladı.

Kış mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirdiği Aksaray'da kar yağışı yeniden etkili oluyor. Hava sıcaklıklarının aniden düştüğü şehirde termometreler -10'a kadar düşerken, şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. 1 gün aranın ardından tekrar başlayan kar yağışı öncesi kentte tedbirler de artırılırken, vatandaşlar kar yağışını sevinçle karşıladı. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü kar yağışının aralıklarla gece saatlerine kadar devam edeceğini tahmin ettiğini duyurdu. Öte yandan hava sıcaklığı ise sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü. Bu sıcaklığın ise akşam saatlerinde sıfırın altında 7 veya 10 derece olması bekleniyor.

Kar yağışını sevinçle karşılayan Mehmet Koçak (75), "Güzel bir şey karda bize iyi oluyor. Kar olmazsa suyumuzda olmuyor. Perişan oluyoruz. Zorlanmamız yok ama soğuk, yaş nedeniyle yaşımız 75'e geliyor. İçerisi sıcak kaloriferi yakıyoruz, oturuyoruz. Sıkıntımız yok. Ben eski kışları biliyorum. Çok kar vardı. Köylerde ayakkabımız bile yoktu" dedi.

Aksaray'da Etkili Kar Yağışı Yeniden Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - Güncel
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