Aksaray'da eski karısını darbeden şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.F.B. (45) Hacılar Harmanı Mahallesi'nde eski eşi D.E. (42) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.F.B, kadını darbetti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri Ö.F.B'yi gözaltına aldı.

Şüpheli ile kadın polis merkezine götürüldü.