Eski eşini bıçaklayan kadın tutuklandı Aksaray'da, tartıştığı eski eşini bıçakla yaralayan kadın tutuklandı. Aksaray'da, tartıştığı eski eşini bıçakla yaralayan kadın tutuklandı. Eski eşi Cihan K'yi (39) yaralayan 2 çocuk annesi Ceylan B'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Ceylan B, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, tutuklandı. Öte yandan, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Cihan K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay Cihan K, dün, velayeti annesinde olan çocuklarıyla görüşmek için eski eşi Ceylan B'nin Fatih Mahallesi'ndeki evine gitmiş ve tartışma yaşanmıştı. Kavgaya dönüşen olayda Ceylan B, evden getirdiği bıçakla eski eşi Cihan K'yi yaralamıştı. Ceylan B. polis tarafından evinde gözaltına alınmıştı. AA / Zekeriya Karadavut - Güncel Araştırma Aksaray Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eski eşini bıçaklayan kadın tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.