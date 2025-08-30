Aksaray'da Eski Çalışanı Öldüren Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da tartıştığı eski çalışanını silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki arazide dondurma dolabında T.A'nın cesedinin bulunmasının ardından dün, Kayseri'de gözaltına alınan Y.C.K'nin (29), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Y.C.K'nin emniyetteki ifadesinde, "İş yerinde çalışan bir kadınla tartıştığı için T.A'yı işten çıkarmıştım. Olayın olduğu gün iş yerine tekrar geldi. Olayı anlattı, alkol aldık. Birden tartışmaya başladık. Tartışmada tabancamla ateş ettim. Öldüğünü anlayınca panikle dondurma dolabına koydum. Üzerine de dondurmaları yerleştirdim. Ardından Niğde'ye götürerek dolabı bıraktım." dediği öğrenildi.

Aksaray'da 10 gün önce yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 55 yaşındaki kişi, Niğde'de bir arazide silahla öldürülmüş halde bulunmuştu.