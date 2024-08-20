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Aksaray'da Eşiyle Tartışan Adam, Cami Bahçesinde Yakalandı

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Aksaray'da tartıştığı eşi Kübra Ç.'yi bıçaklayan Fatih Ç., bir caminin bahçesinde yakalandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Fatih Ç., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

AKSARAY'da tartıştığı eşi Kübra Ç.'yi (20) bıçaklayıp, kaçan Fatih Ç. (30), bir caminin bahçesinde bıçakla vücudunun çeşitli yerlerini kestiği sırada yakalandı. İlk önce hastaneye götürülen Fatih Ç, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Şeyh Hamit Mahallesi 3314 Sokak'taki evde meydana geldi. Fatih Ç., evde tartıştığı eşi Kübra Ç.'yi karnı ve alnından bıçakla yaraladı. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Fatih Ç., 2 çocuğunu yanına alıp evden uzaklaştı. Gürültüyü duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kübra Ç., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

'BENİ 2 KEZ BIÇAKLADI'

Eşinin uyuşturucu kullandığını ve daha önce de kendisini bıçakla yaraladığını öne süren Kübra Ç., gazetecilere, "Eşim bıçakladı. 2 çocuk annesiyim. Karnımdan bıçakladı ve birazdan ameliyata gireceğim. Eşimden sonuna kadar şikayetçiyim. 5 Ağustos tarihinde beni 2 kez bıçakladı, o zaman ağzımı açmamıştım. Uyuşturucu içtiği için halüsinasyon görüp kanepenin ve dolapların içinde adam aradı" dedi. Kübra Ç.'nin ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İHBAR SONRASI BULUNDU

Polis, kaçan Fatih Ç.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürdüğü sırada, dün saat 20.00 sıralarında aynı mahalledeki bir cami bahçesinde bir kişinin bıçakla vücuduna zarar verdiğine dair ihbar aldı. Adrese giden polis, bu kişinin Fatih Ç. olduğunu belirledi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fatih Ç., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Fatih Ç.'nin eşini bıçakladıktan sonra yanına alıp götürdüğü 2 çocuğunu ise akrabalarına bıraktığını söylediği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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