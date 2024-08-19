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Aksaray'da Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

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Aksaray'da bir kadın, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Kadın, eşinin uyuşturucu kullanması ve daha önce de şiddet uygulaması nedeniyle şikayetçi olduğunu belirtti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AKSARAY'da Fatih Ç. (30) tartıştığı eşi Kübra Ç.'yi (20) bıçakla karnından ve alnından yaralayıp, 2 çocuğunu alıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Kübra Ç., "Eşimden 5 Ağustos'tan beri 2 kez bıçakladı, o zaman ağzımı açmamıştım. Uyuşturucu içtiği için halüsinasyon görüp kanepenin ve dolapların içinde adam aradı" dedi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Şeyh Hamit Mahallesi 3314 Sokak'taki evde meydana geldi. Fatih Ç., evde tartıştığı eşi Kübra Ç.'yi karnı ve alnından bıçakla yaraladı. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Fatih Ç. 2 çocuğunu yanına alıp evden uzaklaştı. Gürültüyü duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kübra Ç., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Eşinin uyuşturucu kullandığını ve daha önce de bıçakla yaraladığını öne süren Kübra Ç., gazetecilere, "Eşim bıçakladı. 2 çocuk annesiyim. Karnımdan bıçakladı ve birazdan ameliyata gireceğim. Eşimden sonuna kadar şikayetçiyim. 5 Ağustos tarihinde beni 2 kez bıçakladı, o zaman ağzımı açmamıştım. Uyuşturucu içtiği için halüsinasyon görüp kanepenin ve dolapların içinde adam aradı " dedi.

Polis, kaçan Fatih Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aksaray Güncel Haberler

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