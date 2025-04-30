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Aksaray'da Elektrikli Bisiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aksaray'da Elektrikli Bisiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Aksaray'da bir otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü Hasan Elik (56) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Ramazan Sanlav (22) ise yaralandı. Kaza, Eskil ilçesinde meydana geldi.

AKSARAY'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü Hasan Elik (56) öldü, otomobil sürücüsü Ramazan Sanlav (22) ise yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Eskil ilçesi Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Ramazan Sanlav yönetimindeki 68 EP 172 plakalı otomobil, Hasan Elik yönetimindeki elektrikli bisikletle çapıştı. Başında kask olmayan Hasan Elik, çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 3 çocuk babası Elik doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, otomobil sürücüsü Sanlav'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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