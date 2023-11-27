Aksaray'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

AKSARAY'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü Süleyman Yöney (65) ağır yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 24 Kasım günü saat 10.45 sıralarında Gülağaç ilçesinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Kınık (75) yönetimindeki 68 AAR 382 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Süleyman Yöney yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yöney yaralandı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ameliyat edilen Yöney'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü ifadesi ardından serbest kalırken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.