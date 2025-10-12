Haberler

Aksaray'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Güncelleme:
Aksaray'da bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarpması sonucu takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumu ciddi.

AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, elektrik direğin çarpıp, takla atmasıyla 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 10. Bulvar'da meydana geldi. Alperen Çetinkaya (24) yöntemindeki 33 BRC 801 otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp elektrik direğine çarpıp takla attı. Kazada sürücü Alperen Çetinkaya, yanındaki Muhammed Murat Yazgı (21) ve Muhammed Onur Coşkun (21) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ardından da ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Alperen Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
