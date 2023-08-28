Aksaray'da düğünde havaya ateş açan maganda suçüstü yakalandı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan maganda, sivil jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Aksaray'da düğünde havaya ateş açan maganda sivil jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada ruhsatsız 2 adet tüfek ve bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olay, Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir düğünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, düğün, nişan ve asker eğlencesi gibi özel günlerde yaşanan havaya ateş açma olaylarının önlenmesi amacıyla şehir genelinde yapılan tüm eğlencelere Aksaray İl Jandarma Komutanlığı tarafından sivil jandarmalar görevlendirildi. Bu çerçevede Aksaray'ın Eski ilçesinde yapılan bir düğüne misafir gibi katılan sivil jandarma ekipleri, oturduğu masadan havaya ateş açan magandayı suçüstü yakaladı. Yakalanan şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 81 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği ve 61 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan maganda sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılarak suç unsurlarına el konuldu. - AKSARAY