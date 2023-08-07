Aksaray'da Düğün Merasiminde Havaya Ateş Açan 2 Maganda Suçüstü Yakalandı

Aksaray'da düğün merasiminde oynayanların arasında havaya ateş açan 2 maganda sivil jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay, Aksaray'ın Ağaçören ilçesi Avşar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığının "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma" mottosuyla organize ettiği magandalarla mücadele çerçevesinde şehir genelinde yapılan ve yapılacak düğünlere sivil jandarma ekipleri görevlendirildi. Bu çerçevede Avşar köyünde görev alan sivil jandarma ekipleri misafir gibi katıldıkları düğünde izleme yaptı. Açık havada gerçekleştirilen düğünde oynayan vatandaşların arasından beliren 2 kişi belindeki silahları çekerek havaya ateş açmaya başladı. Hemen harekete geçen sivil jandarma ekipleri 2 magandayı da kıskıvrak suçüstü yakaladı. Şahısların tabancalarına el konulurken üzerlerinde yapılan aramada 25 adet kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Kuru sıkı olduğu tespit edilen 2 tabancanın ise sonradan oynandığı ve gerçek tabancaya çevrilmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 magandaya 5 bin 252'şer TL idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk alanlarımızda yapılan düğün, nişan ve asker eğlenceleri gibi faaliyetlerde, silahla ateş etme olaylarının önlenmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde eğlence merasimlerini icra etmeleri için titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" denildi. - AKSARAY