Aksaray'da Dron ile Şok Denetim

Aksaray'da polis, dron kullanarak hem havadan hem de karadan araç ve şahısları denetledi. Denetimler kapsamında evrak kontrolü, narkotik aramaları ve genel bilgi taraması yapıldı.

Aksaray'da dron ile hem havadan hem de karadan şok denetim yapan polis, araç ve şahısları didik didik aradı.

Edinilen bilgiye göre, kentin huzur ve güven ortamının sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM), Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM), Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri dron ile hem havadan hem de karadan şok denetim yaptı. Hasas Mahallesi Mithat Gürsoy Caddesi'nde yapılan denetimde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından drone ile metrelerce uzaktan izlenen araçlar noktada tek tek durdurulurken, sürücülerin evrak denetimi yapıldı. Sürücülerin kontrolünün ardından yol kenarına alınan araçlarda bulunan vatandaşlar Narkotik Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince incelendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise, uygulama noktasında denetlenen vatandaşların POLCEP sistemi üzerinden Genel Bilgi Taramasını (GBT) yaptı. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada hassas burunlu narkotik köpeği "İrma" da görev alırken, uygulamada vatandaşlar ve araçlar drone ile hem havadan hem de karadan denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Kentin huzur ve güven ortamının sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesine yönelik uygulama ve denetimlerimiz aralıksız sürdürülecektir" denildi. - AKSARAY