Aksaray'da Drift Yapanlara Toplam 122 Bin Lira Para Cezası

AKSARAY'da caddeyi trafiğe kapatarak drift yapan 5 ATV ve 1 motosiklet sürücüsüne toplam 122 bin lira para cezası uygulandı.

Olay, pazar günü Taşpazar Mahallesi 861 Sokak'ta meydana geldi. Caddeyi trafiği kapatan 5 ATV ve 1 motosiklet sürücüsü bir süre drift yaptı. Bu anların görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Aksaray Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri tespit etti. Ekipler her sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesi 'Kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın yönünün ani olarak değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi-Drift atmak' gereğince 20 bin 342'şer lira olmak üzere toplam 122 bin lira para cezası uyguladı. (DHA)