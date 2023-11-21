Aksaray'da drift yapan otomobilin çarptığı araç takla attı

Aksaray'da drift yapan bir otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan bir hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarken, drift yapan otomobil olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan olmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da drift atan otomobilin çarpıp kaçtığı hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç hurdaya döndü. Ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıkan inşaat işçileri kazayı burunları dahi kanamadan atlattı.

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi 50.Cadde üzeri 50 metrelik yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil drift attığı esnada kavşaktan dönmeye çalışan Ahmet D. (41) idaresindeki 06 AD 4944 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yol ortasında takla atarken, drift yapan otomobil hızla olay yerinden kaçtı. Kaza sonucu hafif ticari araç kullanılmaz hale gelirken, sürücü ve 4 arkadaşı araçtan burunları dahi kanamadan çıktı. Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari araç sürücüsü Ahmet D., bir otomobilin önce beklediğini sonra drift atıp kendilerini çarptığını anlattı. Şoktaki sürücü, "Biz bu karşı istikametten gelirken, şurada bir beyaz golf duruyordu. Biz yolu yarılayınca birden kalkış yaptı. Geldi bize sağ tarafımızdan vurdu. Aracımız takla attı. Takla attıktan sonra kaçtı. Gitti buradan sonra gitti işte buradan, sonra olay bu şekilde oldu. Yaralı falan yok çok şükür, arabada 3-4 kişiydik. Herhangi bir şey yok şükür, kimsenin burnu kanamadı. Buna da şükür olsun" diye konuştu.

Kaza ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY