Aksaray'da Drift Yapan ATV Sürücülerine 122 Bin 52 TL Ceza

Aksaray'da yolda seyir halindeyken drift atan ATV sürücülerini tespit eden polis, 6 sürücüye toplam 122 bin 52 lira ceza kesti. Aksaray'da son zamanlarda yaygınlaşan ATV kullanımına yönelik çeşitli çalımalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, ATV sürücülerini ve kiralama şirketlerini yakın takibe aldı. Yapılan ısrarlı ve titiz takiplerde, kiralama şirketlerinden kiralanan ve şehir merkezinde kullanılan 6 adet ATV sürücüsünün drift attığı kamera sisteminden tespit edildi. Sürücülerin tespit edilmesi üzerine eş zamanlı olarak ATV sürücülerinin drift attığı Taspazar Mahallesi 861 Sokak'a intikal eden polis ekipleri, sürücüleri drift atarken yakaladı. Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D (Karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın yönünün ani olarak değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi-Drift atmak) maddesi gereğince her sürücüye ayrı ayrı 20 bin 342 TL olmak üzere toplam 6 sürücüye 122 bin 52 TL trafik idari para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir' denildi. - AKSARAY