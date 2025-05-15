Aksaray'da Drift Atan Sürücülere Cezalar Yağdı

AKSARAY'da bir sürücü otomobili ile kavşakta drift atarken, arkadaşları araçları ile yolu kapattı. İçlerinden biri de tabanca ile havaya ateş açtı. O anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Olay, 4 Mayıs günü saat 18.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Sarıkaraman köyü yolunda meydana geldi. B.İ. (25), otomobiliyle kavşakta drift attı. Bu sırada 5 sürücü arkadaşı da araçlarıyla yolu kapattı. Gruptaki E.L. de (24), arkadaşı B.Ç.'den aldığı tabancayla havaya ateş açtı. O anlar, KGYS kameralarına yansıdı.

Jandarma, kamera kayıtlarından trafiği tehlikeye koyan sürücüleri tespit etti. B.İ.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, ayrıca 'Drift atmak' suçundan 46 bin 392 TL idari para cezası kesildi. Yolu kapatan 5 sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan toplam 9 bin 930 TL idari para cezası uygulandı. Havaya ateş eden E.L. ile tabanca sahibi B.Ç.'ye de '5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Kanununu kapsamında 11 bin 977'şer TL idari para cezası kesildi. Ayrıca E.L. hakkında 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı.