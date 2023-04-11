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Aksaray'da dolu yağışı, kent beyaza büründü

Aksaray'da dolu yağışı, kent beyaza büründü

Güncel Haberler

AKSARAY'da etkili olan doğu yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

AKSARAY'da etkili olan doğu yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

Akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren yağışın ardından kent beyaza büründü. Sürücüler hazırlıksız yakalandıkları yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda zor anlar yaşadı. Meteoroloji verilerine göre kentte perşembe gününe kadar yağışlarının süreceği belirtildi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

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