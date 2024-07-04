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Aksaray'da direk devrilmesi sonucu işçi ağır yaralandı

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Aksaray'da kabloları kesmek için çıktığı direğin devrilmesi sonucu düşen işçi ağır yaralandı. Olayda işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da kabloları kesmek için çıktığı direğin devrilmesi sonucu düşen işçi ağır yaralandı.

Tacin Mahallesi'nde kamyon çarpmasıyla bir kısmı kırılan ağaç telefon direği, işçi Tuğrul Arslan'ın (27) kabloları kestiği sırada devrildi.

Arslan'ın direkten zemine düştüğünü gören çalışma arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arslan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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