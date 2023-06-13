Aksaray'da Dilencilere Yönelik Operasyon

Aksaray Belediyesi zabıta ekipleri kentin merkezi noktaları ve cami önlerinde vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara karşı geniş bir çalışma yaptı. Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda denetimlerini artıran ekipler, haksız kazanç sağlayan kişiler hakkında Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlem uyguladı. Aksaray Belediyesinden yapılan açıklamada, kaldırım işgalleri, seyyar satıcılar ve dilencilere yönelik operasyonların periyodik olarak devam edeceği belirtildi. Dilenmenin Kabahatler Kanunu çerçevesinde suç olduğunu ve bununla ilgili işlem uygulandığını belirten yetkililer, gelen şikayetler çerçevesinde dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerin arttırıldığı söyledi. Açıklamanın devamında, "Her geçen gün büyüyen şehrimizde nüfus artışıyla beraber olarak dilenci sayısı da artış göstermektedir. Büyük çoğunluğu il dışından gelen duygu istismarcılarına karşı mücadelemiz bundan sonraki süreçte de kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel