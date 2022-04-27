Aksaray'da devrilen ambulanstaki 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksaray'da devrilen ambulanstaki 4 kişi yaralandı

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
 - Güncelleme:
Aksaray'da devrilen ambulanstaki 4 kişi yaralandı

Aksaray'da hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İSTANBUL (AA) - Aksaray'da hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Adana'ya hasta götüren İsmail Tatar (29) idaresindeki 34 VK 8397 plakalı özel ambulans, Aksaray-Adana kara yolunun 32. kilometresinde şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü Tatar, sağlık çalışanı Melihcan Atar (21), SMA hastası Yasemin Elif (1) ile annesi Hilal Salman (22) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

İstanbul, Aksaray, Adana, Tatar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title