Aksaray'da dereler taştı, 15 evi su bastı AKSARAY'ın Taşpanır beldesinde etkili olan sağanakla birlikte dereler taştı, 15 ev ile 3 mandırayı su bastı. AKSARAY'ın Taşpanır beldesinde etkili olan sağanakla birlikte dereler taştı, 15 ev ile 3 mandırayı su bastı. Taşpınar beldesinde saat 16.00 sıralarında başlayan yağmur kısa sürede dolu ve sağanağa dönüştü. Sokak ve caddeler dereye döndü. Beldede 15 ev ile 3 mandırayı su bastı, mandıralardan birinin de çatısı çöktü. Taşpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri su baskınlarına müdahale etti. Aksaray'dan itfaiye, AFAD, UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi.Sel sularının caddelerden aktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel Aksaray su Güncel Haberler

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