Aksaray'da deprem anı caminin güvenlik kamerasında Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki deprem, Aksaray'da da hissedildi. KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki deprem, Aksaray'da da hissedildi. Armutlu köyündeki camide namaza gelenler depremle sarsılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem Aksaray'da da hissedildi. Armutlu köyünde öğle namazını kılmak için camiye gelenler sarsıntı anını yaşadı. O anlar caminin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde sarsıntı sırasında camideki vatandaşların tekbir getirerek dışarı çıktıkları görülüyor. Oturduğu yerden kalkamayan yaşlı bir kişiyi ise imam yardım ederek, dışarı çıkmasını sağladı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Elbistan Aksaray Deprem Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Aksaray'da deprem anı caminin güvenlik kamerasında - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.