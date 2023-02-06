Aksaray'da deprem anı caminin güvenlik kamerasında
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KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki deprem, Aksaray'da da hissedildi.
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki deprem, Aksaray'da da hissedildi. Armutlu köyündeki camide namaza gelenler depremle sarsılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.Deprem Aksaray'da da hissedildi. Armutlu köyünde öğle namazını kılmak için camiye gelenler sarsıntı anını yaşadı. O anlar caminin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde sarsıntı sırasında camideki vatandaşların tekbir getirerek dışarı çıktıkları görülüyor. Oturduğu yerden kalkamayan yaşlı bir kişiyi ise imam yardım ederek, dışarı çıkmasını sağladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel