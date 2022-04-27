Aksaray'da demir bariyerleri çalan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi - Haberler

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Aksaray'da demir bariyerleri çalan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi

AA - Hacı Özkan - Güncel
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Aksaray'da demir bariyerleri çalan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde kara yolundaki demir bariyerleri çalan 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde kara yolundaki demir bariyerleri çalan 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray- Konya kara yolu Bozcamahmut Mevkisi'nde 2 kişinin kara yolundaki demir bariyerleri çıkarmaya çalıştığını görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Demir bariyerleri söken Sabri T. (35) ve Murat E'yi (17) suçüstü yakalandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Hacı Özkan - Güncel

Jandarma, Aksaray, Konya, Güncel, Haberler

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