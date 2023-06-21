Aksaray'da Damat Tartışması Kanlı Bitti

Aksaray'da kayınpederiyle tartışan bir kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise şüpheliyi gözaltına aldı.