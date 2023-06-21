Aksaray'da Damat Tartışması Kanlı Bitti
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Aksaray'da kayınpederiyle tartışan bir kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise şüpheliyi gözaltına aldı.
Aksaray'da bir kişi tartıştığı damadını bıçakla yaraladı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf B. (30) ile kayınpederi Ali S. (65) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali S, damadı Yusuf B'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan Yusuf B, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri Ali S'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel