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Aksaray'da Çilek Üreticilerine Destek

Aksaray'da Çilek Üreticilerine Destek
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Aksaray'da düzenlenen törende, 'Çilek Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeli 16 bin 500 çilek fidesi verildi. Vali Kumbuzoğlu, köylerde çiftçilerle bir araya gelerek tarımsal üretimi artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Aksaray'da çilek üreticilerine çilek fidesi ve malzeme desteğinde bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ek Hizmet Binası önünde düzenlenen törende, "Çilek Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında yüzde 50 hibeli 16 bin 500 çilek fidesi üreticilere verildi.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilere, köy köy gezerek çiftçilerle birlikte olduklarını söyledi.

Aksaray'ın toprağının çok kıymetli olduğunu, bu toprakları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki insanlar doğduğu yerde doysun. Köylerdeyiz dolaşıyoruz, muhtarlarımız sürekli bizimle beraber. Hareket etmemiz lazım. Hem büyük üretim yapacağız, hem de bakın çilek gibi, mantar gibi değişik üretimler yapmamız lazım. Diğer illeri de takip etmemiz gerekiyor. Aksaray'ın toprağı bambaşka, altın gibi bir toprağı var. Sahada ne yetişir araştırıyoruz."

Kaynak: AA / Kaan Recep Atalay - Güncel
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