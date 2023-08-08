Aksaray'da çıkan yangın sonrası kafe alevlere teslim oldu

Aksaray'da bulunan bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, elektrik kontağından çıktıktan sonra kafe alevler içinde kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri de inceleme başlattı.

Aksaray'da çıkan yangın sonrası alevlere teslim olan kafe, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Taşpazar Mahallesi'nde bulunan bir kafede çıktı. Edinilen bilgiye göre, kafede elektrik kontağından çıkan yangın ilk önce kafeyi dumanlar sardı. Dumanların ardından masa ve sandalye gibi ahşapların tutuşması üzerine kafe alevler içinde kaldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol ve çevrede güvenlik önlemi alırken Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY