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Aksaray'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

Aksaray'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı
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Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Muhammet C. (26), kontrolündeki 38 SA 624 plakalı otomobili ile Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'nde Ramazan U. (29) idaresindeki 68 DK 939 plakalı otomobilin önünü kesti. Araçlarından inen sürücüler, alacak meselesinden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet C, Ramazan U'yu kalbinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri Muhammet C'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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