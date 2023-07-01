Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavgada, A.İ. isimli bir kişi bıçakla yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralanan kişi ise hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Taşpazar Mahallesi Şehit Halil Uğur Sokak'ta, A.İ. (40) ile henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi A.İ'yi bıçakla yaralayan şüpheli olay yerinden kaçtı.
Yaralanan A.İ, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Ağıt Erdi Ulukaya - Güncel