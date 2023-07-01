Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavgada, A.İ. isimli bir kişi bıçakla yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralanan kişi ise hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.