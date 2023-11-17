Aksaray'da Çekiciye Yüklenmiş Otomobillerde 62 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aksaray'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda, çekiciye yüklenmiş 2 ayrı otomobilin lastiklerinin içine gizlenmiş 62 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyon, 14 Kasım tarihinde Aksaray - Adana Karayolu üzerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır ilinden Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, plakası önceden belirlenen araç çekicisini Aksaray sınırlarında takibe aldı. Çekicinin merkeze yaklaşması üzerine narkotik ekipleri, operasyon düzenledi. Çekici ve üzerinde bulunan 2 ayrı otomobilde narkotik köpeğiyle birlikte geniş çaplı arama yapan ekipler, köpeğin araçların lastiğine tepki vermesi üzerine araç lastiklerini söküp jant ile lastiği ayırdı. Lastik ile jant arasına gizlenmiş 91 paket halinde 62 kilo Skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan çekici sürücüsü B.A. (50) emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY