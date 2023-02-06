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AKSARAY'DA CAMİDE DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

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AKSARAY'ın Armutlu Köyü Camisi'nde merkez üstü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'de meydana gelen 7.6 şiddetindeki deprem hissedildi.

AKSARAY'ın Armutlu Köyü Camisi'nde merkez üstü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'de meydana gelen 7.6 şiddetindeki deprem hissedildi. Sarsıntı anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta 7.6 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi. Deprem ise Aksaray'da hissedildi. Armutlu Köyü'nde ise öğle namazını kılmak için camide bulunan vatandaşlar deprem anına yakalandı. Sarsıntı anı caminin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde sarsıntı sırasında camideki vatandaşlar, tekbir getirerek tahliye etti. Oturduğu yerden kalmayan yaşlı bir vatandaşı ise imam yardım ederek, camiden çıkmasını sağladı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Armutlu Aksaray Deprem Güncel Haberler

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