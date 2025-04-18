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Aksaray'da Çalıntı Büyükbaş Hayvanlar TIR ile Yakalandı

Aksaray'da Çalıntı Büyükbaş Hayvanlar TIR ile Yakalandı
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Aksaray'da bir ahırdan 6 büyükbaş hayvan çalan iki şüpheli, hayvanları taşıdıkları yanmayan farı olan TIR sayesinde yakalandı. Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından çalıntı hayvanlar sahibine teslim edildi.

AKSARAY'da bir ahırdan 6 büyükbaş çalan 2 şüpheli, hayvanları taşıdıkları TIR'ın yanmayan farı sayesinde fark edilip, Gaziantep'te yakalandı.

Alaca Mahallesi'nde hayvancılık yapan Afganistan uyruklu İbrahim Kıh'a ait ahırındaki 6 büyükbaş çalındı. İhbar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Bölgedeki kameraları tek tek inceleyen polis, tek farı yanmayan TIR'dan şüphelenip, güzergah takibi yaptı. Polis, TIR'ın Gaziantep'in İslahiye ilçesine gittiğini ve hayvan taşıdığını belirledi. Şüpheliler Ahmet Apak (33) ile Kadir Çelik (31) gözaltına alınırken, çalıntı hayvanlar da aynı TIR'la Aksaray'a getirilerek sahibine teslim edildi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 2 şüpheli de işlemleri sonrası tutuklandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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