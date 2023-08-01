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Aksaray'da Çalınan Motosiklet Bulundu

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Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde çalınan motosiklet, JASAT dedektifleri tarafından kısa sürede bulunarak sahibine teslim edildi.

Aksaray'da çalınan motosikletin izini süren JASAT dedektifleri, kısa sürede buldukları motosikleti sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde ikamet eden T.K. isimli vatandaşın motosikletinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri olayla ilgili çalışma başlattı. 1 gün boyunca yapılan çalışma neticesinde motosikletin Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde olduğunu tespit eden JASAT dedektifleri, beldede yaptığı araştırmada motosikleti buldu. Yapılan işlemlerin ardından motosiklet sahibine teslim edilirken, olayla ilgili bir kişi ifadesi alınmak üzere Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Gülağaç Aksaray JASAT Güncel Haberler

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