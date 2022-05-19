Aksaray'da çaldığı malzemeleri bebek arabasıyla taşıyan şüpheli güvenlik kamerasında - Haberler

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Aksaray'da çaldığı malzemeleri bebek arabasıyla taşıyan şüpheli güvenlik kamerasında

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da çaldığı malzemeleri bebek arabasıyla taşıyan şüpheli güvenlik kamerasında

Aksaray'da bir evden çaldığı elektronik eşyaları bebek arabasıyla taşıyan zanlı, tutuklandı.

Aksaray'da bir evden çaldığı elektronik eşyaları bebek arabasıyla taşıyan zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Taşpazar Mahallesi'ndeki bir evden elektronik eşya çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini tespit etti.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde zanlı C.D. (26) saklandığı ikamette gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, bir kişinin bebek arabasıyla asansörden inmesi, apartmanın içinde yürümesi ve kapıdan çıkıp hızlıca uzaklaşması yer alıyor.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Asayiş, Güncel, Haberler

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