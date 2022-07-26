AKSARAY'DA BUĞDAY REKOLTESİNDE ARTIŞ ÇİFTÇİLERİ SEVİNDİRDİ - Haberler

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AKSARAY'DA BUĞDAY REKOLTESİNDE ARTIŞ ÇİFTÇİLERİ SEVİNDİRDİ

AKSARAY'da yerli ekmeklik buğday hasadı yapıldı.

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AKSARAY'da yerli ekmeklik buğday hasadı yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, "2021 TÜİK verilerine göre ilimiz, arpa ile çavdar üretiminde 4'üncü, buğday üretiminde ise 29 sırada yer almıştır. 2022 hububat verilerine baktığımızda ise hasadın tamamının bitmemesine rağmen şu an arpa, buğday ve çavdarda geçen seneye göre yüzde 15 verim artışımız bulunmaktadır. Bu durum yüzümüzü güldürmektedir." dedi.

Gökçe köyünde tarla hasat günü düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, buğday rekoltesinde bu yıl artış olduğunu belirterek şunları söyledi: "İlimiz tarımsal üretimde Türkiye'de ilk 10 içerisinde yer almaktadır. 2021 TÜİK verilerine göre bitkisel üretimde Türkiye'de 2'nci, ekili alan büyüklüğünde 13'üncü sırada yer almaktayız. Arpa ile çavdar üretiminde 4'üncü ve buğday üretiminde ise 29 sırada yer almıştır. 2022 hububat verilerine baktığımızda ise hasadın tamamının bitmemesine rağmen şu an arpa, buğday ve çavdarda geçen seneye göre yüzde 15 verim artışımız bulunmaktadır. Bu durum yüzümüzü güldürmektedir."

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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