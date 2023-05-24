Aksaray'da briket fabrikasında makineye sıkışan kişi öldü
Güncel Haberler
Aksaray'da briket fabrikasında makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Aksaray'da briket fabrikasında makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan briket fabrikasında işçi olarak çalışan Nuri Uçan (38), üretim sırasında çalıştığı makineye sıkıştı.
İhbar üzerine fabrikaya jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Uçan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Uçan'ın cenazesi, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel