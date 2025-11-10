Haberler

Aksaray'da Bisikletliye Otomobil Çarptı, Sürücü Kaçtı

Aksaray'da bisikletiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Nuri Mahmut Sevinç yaralandı. Kaçan sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

AKSARAY'da bisikletiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Nuri Mahmut Sevinç (12) yaralandı. Kaçan otomobilin sürücüsü yakalanıp gözaltına alındı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen hafta cuma günü saat 20.00 sıralarında, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Bisikletiyle markete giderken yolun karşısına geçmek isteyen 6'ncı sınıf öğrencisi Nuri Mahmut Sevinç'e otomobiliyle çarpan sürücü kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sevinç, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kaza yerinde yaptığı incelemede Sevinç'e çarpıp kaçan sürücünün 68 HV 615 olan plakasını düşürdüğünü fark etti. Otomobilin sürücüsü Mesut K. gözaltına aldı. Nuri Mahmut Sevinç'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
