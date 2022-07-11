Aksaray'da bisiklet hırsızlığıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı
AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
Aksaray'da bisiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Aksaray'da bisiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen bisiklet hırsızlığı ilgili şikayetler üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini belirledi.
Ekipler, Taşpazar Mahallesi'ndeki ikametlere düzenlediği operasyonla M.B. (24) ve O.C'yi (20) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Zekeriya Karadavut - Güncel